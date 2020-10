Steigende Infektionszahlen: Kliniken regeln Besuche runter Stand: 21.10.2020 21:51 Uhr Niedersachsens Krankenhäuser verschärfen wegen steigender Infektionszahlen die Besuchsregeln. In Gifhorn und Salzgitter verhängten die Kliniken sogar Verbote. In Göttingen werden Gäste getestet.

Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln - was für Besucher in niedersächsischen Krankenhäusern gilt, ist vom Land klar geregelt. Weil die Zahl der Neuinfektionen allerdings rasant in die Höhe schnellt, treffen viele Kliniken Vorkehrungen und setzen eigene, strenge Besuchsregeln fest. "Das ist notwendig, um das Infektionsgeschehen einzudämmen", sagte Helge Engelke, Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG). Im Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende beispielsweise sind Corona-Schnelltests für Patienten und Besucher angesagt. Betritt man das Gebäude, misst ein Krankenhausmitarbeiter Fieber im Ohr. Beim geringsten Verdacht wird getestet, um innerhalb kurzer Zeit Klarheit zu haben - trotz der Bedenken zur Zuverlässigkeit.

Peine: Einmal pro Tag für eine Stunde ein Besuch

Im Klinikum Peine gelten ebenfalls strengere Bestimmungen. Wie ein Kreis-Sprecher mitteilte, darf jeder Patient nur noch einmal am Tag von einer Person für maximal eine Stunde Besuch erhalten. Bei palliativ-medizinisch betreuten Patienten muss der behandelnde Arzt vorher zustimmen. In der letzten Zeit seien viele Besucher zu locker mit den Corona-Regeln umgegangen, so der Sprecher zur Begründung.

Kein Besuch in Helios-Kliniken erlaubt

In den Helios Kliniken in Bad Gandersheim, Salzgitter und Gifhorn herrscht ein Besuchsverbot. Das geht so weit, dass Angehörige, die für Patienten Kleidung vorbeibringen, diese an einer eingerichteten Annahmestelle im Eingangsbereich abgeben müssen. Ausgenommen von dem Verbot sind Angehörige von Palliativpatienten und Eltern von Kindern. Außerdem werden Patienten in drei farblich gekennzeichnete Bereiche eingewiesen, um solche mit einem hohen Ansteckungsrisiko von jenen mit einem niedrigen Risiko konsequent zu trennen.

