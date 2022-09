Stand: 17.09.2022 16:45 Uhr Stau wegen Baustelle und Vollsperrung auf der Autobahn 7

Die Vollsperrung der Autobahn 7 zwischen Echte und Seesen in Richtung Norden hat den Verkehr am Samstag massiv behindert. Hintergrund seien notwendige Asphaltarbeiten, teilte die Polizei mit. Autofahrer sollten die A7 an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg verlassen und von dort den ausgewiesenen Umleitungsstrecken bis zur Anschlussstelle Seesen folgen. Die Polizei riet, Hinweisen von Navigationsgeräten nicht zu folgen - und das Gebiet stattdessen weiträumig zu umfahren. Am Sonntagabend soll der Abschnitt freigegeben werden.

