Stau nach Unfall: A7 bei Northeim bis mittags gesperrt Stand: 28.11.2023 10:54 Uhr Seit Dienstagmorgen ist die A7 zwischen den Anschlussstellen Echte und Northeim-Nord in Richtung Kassel gesperrt. In einer Baustelle sind laut Polizei mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Kleintransporters gegen 7.20 Uhr in dem Baustellenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ersten Erkenntnissen soll der Kleintransporter zu schnell unterwegs gewesen sein. Nach Angaben der Polizei schleuderte das Fahrzeug gegen einen Sattelzug und riss dessen Dieseltank auf. Daraufhin sei ein weiterer Lkw in ein abbremsendes Auto gefahren. Die Insassen aller Fahrzeuge blieben nach Angaben der Polizei unverletzt und die Aufräumarbeiten dauern weiterhin an. Der Verkehr in Richtung Süden wird ab der Anschlussstelle Echte umgeleitet. Aktuell staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.

