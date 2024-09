Stand: 25.09.2024 09:14 Uhr Startschuss für die Braunschweiger Brandschutztage

Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich Expertinnen und Experten für Brandschutz an der Technischen Universität Braunschweig. Die Veranstalter der Braunschweiger Brandschutztage erwarten rund 600 Teilnehmende. Laut Universität liegt der Fokus in diesem Jahr auf Gebäuden aus Holz oder anderen nachwachsenden Rohstoffen. Auch Fragen zur Brandbekämpfung sollen von Vertretern der Feuerwehr beantwortet werden. Über den Großbrand einer Chemiefabrik in Braunschweig im April 2024 spricht Torge Malchau, der leitende Branddirektor der Feuerwehr Braunschweig, so die Organisatoren.

