Stand: 06.08.2021 08:33 Uhr Starkregen flutet in Braunschweig zahlreiche Keller

Ein Gewitter mit massiven Regenfällen hat am Donnerstag in Braunschweig für mehr als 140 Feuerwehreinsätze gesorgt. Bis spät in den Abend mussten die Helfer vor allem vollgelaufene Keller leerpumpen, wie ein Sprecher am Freitag NDR Niedersachsen sagte. Besonders stark sei die Innenstadt betroffen gewesen. Auch der Keller der Feuerwehr habe unter Wasser gestanden. Weil ein vom Blitz getroffener Baum in Bahnhofsnähe gefällt werden musste, sei es zudem zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die massiven Regenfälle seien sehr lokal begrenzt gewesen, so der Feuerwehrsprecher. Die Außenbezirke Braunschweigs seien weitgehend trocken geblieben.

