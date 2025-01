Stand: 09.01.2025 15:15 Uhr Stahlseil gerissen: Mann steckt in Braunschweig im Fahrstuhl fest

Ein Mann hat am Dienstag in Braunschweig mehr als drei Stunden in einem Fahrstuhl festgesteckt und musste von Höhenrettern der Feuerwehr befreit werden. Die Kabine hing demnach in einem Geschäfts- und Ärztehaus zwischen zwei Stockwerken fest, sodass der Mann nicht aussteigen konnte. Laut Feuerwehr war bei der Konstruktion ein Stahlseil gerissen und die Kabine wurde daraufhin durch eine Sicherheitsfangeinrichtung gestoppt. Die Höhenretter zogen die Kabine daraufhin mit einem sogenannten Mehrzweckzug nach oben. Der Mann wurde während der Rettung betreut und mit einem Imbiss versorgt.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

