Stand: 14.10.2021 16:16 Uhr Stahlkugelgeschosse beschädigen Autos - Polizei ermittelt

In Wolfsburg wurden mehrere Autos durch Stahlkugelgeschossen beschädigt. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Laut den Angaben einer Sprecherin wurden seit Anfang September mindestens drei Wagen im Stadtteil Teichbreite an Dach und Frontscheibe beschädigt. Neben einem Fahrzeug wurde eine Stahlkugel entdeckt. Später wurden im selben Stadtteil auch entsprechende Schäden an einem Mehrfamilienhauses entdeckt. Hier wurden eine Hauswand und eine Fensterscheibe getroffen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (05361) 46 460 entgegen.

