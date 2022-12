Stadtgutschein-System in mindestens vier Städten ausgefallen Stand: 28.12.2022 16:21 Uhr Das System vom Stadtgutschein ist in mindestens vier Städten in Niedersachsen vorerst offline. Betroffen sind Braunschweig, Wolfenbüttel, Bad Nenndorf und Georgsmarienhütte.

Das bestätigte die Betreiberfirma am Mittwoch dem NDR. Dienstag war bekannt geworden, dass der Kauf von Gutscheinen und das Einlösen in Geschäften vor Ort in Braunschweig aktuell nicht möglich seien. Ursache für den Ausfall ist ein Hackerangriff.

Kundendaten sind offensichtlich nicht betroffen

Wie das Braunschweiger Stadtmarketing und die Bertreiberfirma gleichlautend versichern, seien keine Kundendaten entwendet worden. Sämtliche Informationen über vorhandene Guthaben lägen weiter vor. Der Hackerangriff habe aber technische Schäden verursacht, die behoben werden müssten, bevor das System wieder online gehen könne, sagte ein Unternehmenssprecher. Das Stadtmarketing in Braunschweig geht derzeit davon aus, dass Kunden ihre Gutscheine ab dem 2. Januar 2023 wieder nutzen können. Den Braunschweiger Stadtgutschein gibt es seit mehr als zwei Jahren. Er ist in rund 70 Geschäften in Braunschweig einlösbar.

