Stand: 20.07.2023 11:04 Uhr Stadt Braunschweig geht gegen "Letzte Generation" vor

Die Stadt Braunschweig verbietet Versammlungen der Gruppe "Letzte Generation" und ähnliche Klimaproteste, wenn sie nicht vorher angemeldet werden. Das hat die Verwaltung mitgeteilt. Dazu gehöre auch, dass das Nutzen von Fahrbahnen für Umzüge, das Ankleben, Festketten, Festbinden oder Setzen auf Fahrbahnen in diesen Fällen untersagt werde. Mit Hilfe der Allgemeinverfügung sei es auch möglich, Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzuleiten, wenn diese gegen die Auflagen verstießen, betonte die Stadtverwaltung. Bei Verstößen können Bußgelder bis zu 3.000 Euro fällig werden. Die Stadt reagiert damit nach eigenen Angaben auf etwa 20 unangemeldete Aktionen der Klimaaktivisten in den vergangenen Monaten. Das Verbot gilt vom 20. Juli an und ist zunächst bis zum 31. August befristet.

