Stand: 18.01.2021 20:27 Uhr Staatsschutz ermittelt nach Schmierereien an Nobel-Rondell

Unbekannte haben auf dem Göttinger Stadtfriedhof ein Denkmal für die Nobelpreisträger der Universitätsstadt mit weißer Farbe beschmiert. Am zentralen Obelisken der Gedenkstätte hinterließen die Täter die Schriftzüge "Alles Lüge", "Sturm is here" sowie ein großes "Q". Der Buchstabe wird oft als Symbol der Verschwörungstheorie "QAnon" verwendet. Das Staatsschutz-Kommissariat der Polizei Göttingen hat Ermittlungen eingeleitet.

