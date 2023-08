Stand: 29.08.2023 08:49 Uhr Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Student in Göttingen

Maskierte Männer haben am vergangenen Freitag in Göttingen einen Studenten angegriffen und verprügelt. Anschließend hätten die Unbekannten eine Schärpe vom Oberkörper des Mannes gerissen und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, so die Polizei. Die Täter entkamen zu Fuß. Das 24-jährige Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen bestätigte eine Polizeisprecherin, dass der Staatsschutz wegen einer politisch motivierten Straftat ermittelt. Ob es sich bei dem Opfer um einen Verbindungsstudenten handelt, konnte sie nicht sagen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Angriffs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 2115 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.08.2023 | 08:30 Uhr