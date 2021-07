Staatsanwaltschaft ermittelt nach gewaltsamem Polizeieinsatz

Stand: 19.07.2021 11:50 Uhr

Nach einem Polizeieinsatz in der Göttinger Innenstadt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen der Polizisten. Wegen des Einsatzes am Sonntag gibt es in den sozialen Medien massive Vorwürfe.