Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Göttinger OB

Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt gegen Oberbürgermeister (OB) Rolf-Georg Köhler (SPD) und eine Beschäftigte der Stadtverwaltung wegen Untreue. Die Mitarbeiterin soll von Köhler eine Amtszulage erhalten haben, die ihr nicht zustehe, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Buick zu NDR 1 Niedersachsen. Die Staatsanwaltschaft hatte die Personalakte der Frau am Mittwoch beschlagnahmt. Die Stadt wollte sich zu dem laufenden Verfahren nicht äußern. Der Sachverhalt solle aber schnell und gründlich aufgeklärt werden.

Stadt verweist Ermittler auf "Einmalprämie"

Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch das Neue Rathaus in Göttingen durchsucht, die Personalakte der Frau beschlagnahmt und mit ihr sowie weiteren Mitarbeitern Gespräche geführt. Dabei habe die Stadt der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass es sich um eine zulässige Einmalprämie für eine engagierte Mitarbeiterin gehandelt habe. Demnach könne der Oberbürgermeister aus einer speziellen Kasse rechtmäßig derartige Prämien zahlen. Die Staatsanwaltschaft will Akten und Rechtslage nun prüfen. Der anonyme Hinweis, der das Verfahren ins Rollen gebracht habe, sei sehr umfangreich, sagte Behördensprecher Buick.

