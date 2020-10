Sprengstoffanschlag in Einbeck: Mutmaßliche Täter angeklagt Stand: 20.10.2020 13:33 Uhr

Den Beschuldigten wird Sachbeschädigung, versuchte schwere Brandstiftung und das versuchte Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Sie sollen am 10. Juni einen nicht zugelassenen sogenannten Polenböller in den Briefkasten einer Frau geworfen haben, die sich gegen rechtsradikale Aktivitäten und für Flüchtlingshilfe engagiert. Das Duo habe beabsichtigt, durch die Explosion einen größtmöglichen Schaden im Gebäudeinneren und einen Brand hervorzurufen, teilte die Anklagebehörde mit. Ziel sei es gewesen, der 41-Jährigen einen Denkzettel zu verpassen und sie einzuschüchtern.

Beschuldigte sollen bekennende Rechtsextremisten sein

Der Sprengsatz war in die Luft gegangen und hatte den Briefkasten zerstört. Bei der Explosion verletzte sich einer der Männer an den Händen. Die beiden Beschuldigten sind laut Staatsanwaltschaft "bekennende Anhänger rechten Gedankengutes". Sie wurden nach der Tat festgenommen und sitzen seit Mitte Juni in Untersuchungshaft.

