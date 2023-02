Stand: 20.02.2023 17:14 Uhr Sportwagen und Steaks geklaut: Sechs Jahre Haft für 32-Jährigen

Wegen einer Reihe von Straftaten hat das Landgericht Göttingen einen 32-jährigen Mann aus dem Landkreis Northeim zu insgesamt sechs Jahren Haft verurteilt. Unter anderem soll er im Mai 2020 in ein Haus im Landkreis Göttingen eingedrungen sein, dort einen Autoschlüssel entwendet haben und mit einem Sportwagen im Wert von 40.000 Euro davongefahren sein. Im November desselben Jahres soll er in ein Gasthaus im Landkreis Northeim eingebrochen sein und dort neben einem Zigarettenautomaten zehn Kilogramm Rumpsteaks, zahlreiche Rinderfilets, T-Bone-Steaks, Tiefkühl-Hähnchenfleisch sowie zehn Flaschen Cognac und Gin gestohlen haben. Der 32-Jährige sitzt seit November 2022 in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn wegen insgesamt acht Taten angeklagt. Das Gericht sprach den Mann wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Einbruchs- und Diebstahlsdelikte für schuldig.

