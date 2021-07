Spontane Impfaktionen in Göttingen und Landkreis Holzminden Stand: 09.07.2021 12:41 Uhr Viele Landkreise haben ausreichend Corona-Impfstoff - und setzen nun zusätzlich auf spontane Erst-Impfaktionen. So etwa am Sonnabend in der Göttinger Innenstadt und am Montag im Landkreis Holzminden.

"Shoppen, bummeln, impfen" heißt es am Sonnabend in Göttingen, wie die Stadt mitteilte. Von 10 bis 16 Uhr steht ein mobiles Impfteam am Alten Rathaus bereit. Gespritzt wird der Wirkstoff von Johnson & Johnson - solange der Vorrat reicht. Anmelden muss man sich dafür nicht. Nur Ausweis und Impfpass sind nötig. "Wir machen es den Menschen so leicht wie möglich, sich impfen zu lassen", sagte Christian Schmetz, Erster Stadtrat der Stadt Göttingen.

AstraZeneca im Impfzentrum Holzminden

Spontane Erstimpfungen sind am Montag auch im Impfzentrum des Landkreises Holzminden möglich. Personen über 18 Jahre können sich dort dann ohne vorherige Anmeldung mit AstraZeneca gegen Corona impfen lassen. In das Impfzentrum müssen nur die notwendigen Unterlagen, Personalausweis und Impfpass mitgebracht werden. Sechs Wochen später kann dann die zweite Impfung erfolgen.

Mehrere Aktionen - und ein Rückzieher

In den vergangenen Tagen haben bereits mehrere Landkreise und Städte ähnliche Impfaktionen gestartet. Erst am Donnerstag hatte der Landkreis Osnabrück Spontan-Impfungen auf dem Wochenmarkt in Bad Essen angeboten. Das Impfzentrum Uelzen hatte das Impfen ohne Warteliste zunächst dauerhaft geplant - bereits nach einem Tag aber wieder beendet. Einige Personen hatten ihre Zweitimpfung vorziehen wollen - und seien ausfällig geworden, als ihnen dies verwehrt wurde, hieß es.

