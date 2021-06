Stand: 03.06.2021 08:23 Uhr Sperrmüll brennt und beschädigt Wohnhaus in Göttingen

Brennender Sperrmüll hat in Göttingen die Fassade eines Mehrfamilienhauses stark beschädigt. Laut Polizei waren die Gegenstände am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer habe sich schnell ausgebreitet und auf die Fassade des Mehrfamilienhauses übergegriffen. Einsatzkräfte der Polizei evakuierten das Gebäude, Verletzte gab es nicht. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

