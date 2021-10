Spekulationen über massiven Stellenabbau bei VW Stand: 13.10.2021 15:11 Uhr Bei Volkswagen gibt es Spekulationen darüber, dass möglicherweise bis zu 30.000 Jobs auf der Kippe stehen. Anlass sind Äußerungen von VW-Chef Herbert Diess in der jüngsten Aufsichtsratssitzung.

Nach Informationen des "Handelsblatts" soll Diess in der Sitzung Ende September gesagt haben, dass bei der Kernmarke VW ein Abbau von bis zu 30.000 Stellen möglich sei. Und zwar dann, wenn der Wandel zur Elektromobilität nicht schnell und effizient genug gelinge - vor allem im Vergleich zum Konkurrenten Tesla. Betroffen wäre vor allem das Stammwerk in Wolfsburg.

Konzern: Es gibt keine konkreten Szenarien

Vonseiten des Konzerns hieß es dazu am Mittwoch: Es stehe außer Frage, dass sich VW mit der Wettbewerbsfähigkeit des Werks in Wolfsburg befassen müsse. Konkrete Szenarien gebe es aber nicht. Der Betriebsrat wollte sich zu Interna aus dem Aufsichtsrat nicht äußern. Aber ein Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen, was in der Volkswagen AG jede vierte Stelle wäre, sei absurd und entbehre jeder Grundlage.

