Stand: 08.01.2025 14:35 Uhr Spaziergänger von Hund gebissen - Polizei ermittelt

Ein 64-jähriger Spaziergänger ist in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) von einem unbekannten, vermeintlichen Schäferhund in den Oberarm gebissen worden. Der Mann wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Wie die Polizei jetzt erst mitteilte, ereignete sich der Fall bereits am 31. Dezember. Der 64-Jährige war den Angaben zufolge auf dem Fußweg unterwegs, als ihm ein Mann mit dem Hund entgegen kam. Plötzlich habe ihn der Hund angesprungen und in den Arm gebissen. Der Unbekannte entfernte sich zusammen mit seinem Hund in unbekannte Richtung. Der Hundehalter wird als circa 30 bis 35 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter beschrieben. Zeugen, die Angaben zum Hundehalter oder seinen Hund machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnummer (05524) 963 0 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min