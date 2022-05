Stand: 02.05.2022 13:02 Uhr Spaziergänger findet Leiche in Helmstedter Teich

In einem Regenrückhaltebecken in Helmstedt hat ein Spaziergänger eine Leiche gefunden. Der Hundebesitzer hatte den leblosen Mann am Sonntagvormittag nahe eines Feldwegs im Ortsteil Emmerstedt entdeckt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Toten. Wie die Polizei mitteilte, sei bislang unklar, wer der Mann ist und wie er starb. Am Donnerstag soll der Leichnam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig obduziert werden.

