Stand: 11.03.2025 13:06 Uhr Spaziergänger finden Leiche im Harz bei Seesen

Spaziergänger haben am Montag nahe Seesen die Leiche eines Menschen entdeckt. Einem Polizeisprecher zufolge ist die Todesursache noch unklar. Auch zur Identität der verstorbenen Person kann die Polizei noch keine Angaben machen. Gefunden wurde die Leiche in einem Waldstück in der Nähe der Seesener Klinik. Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet, die Federführung liegt bei der für Seesen zuständigen Staatsanwaltschaft in Braunschweig.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.03.2025 | 13:30 Uhr