Stand: 26.07.2023 08:14 Uhr Sommerferien: Durchwachsene Bilanz für Tourismus im Harz

Der Tourismus im Harz zieht zur Halbzeit der Sommerferien eine durchwachsene Zwischenbilanz. Die Buchungslage sei zwar gut, sagte ein Sprecher des Harzer Tourismusverbandes. Wobei aber durchaus noch Luft nach oben sei. In allen Kategorien sei für kurzfristige Buchungen noch etwas vorhanden. Sowohl bei den Übernachtungszahlen als auch bei der Zahl der Tagesgäste würden in diesem Jahr im gesamten Harz für die Sommerferien keine Rekordzahlen erreicht. Das sei angesichts der allgemeinen Kostensteigerungen aber auch nicht erwartet worden. Wie in anderen Ferienregionen auch, setzt das Tourismusgewerbe im Harz auf kurzfristige Buchungen in der zweiten Ferienhälfte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.07.2023 | 08:30 Uhr