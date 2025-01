Stand: 29.01.2025 16:17 Uhr Solling erneut als vorbildliche Wanderregion ausgezeichnet

Zum Wandern ist der Harz beliebt - doch auch dessen Nachbarschaft etabliert sich als Wandergebiet: Zum zweiten Mal hat die Solling-Vogler-Region im Weserbergland das Siegel "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" erhalten. Der Deutsche Wanderverband zeichnet damit Regionen aus, die besonders gute Wanderwege, Gastgeber und Informationsstellen aufweisen. Bislang gibt es in Deutschland acht sogenannte Qualitätsregionen, der Solling ist die einzige in Niedersachsen. Die Auszeichnung mache deutlich, welch ein Juwel man mit der Solling-Vogler-Region habe, sagte Frank Doods, Staatssekretär im niedersächsischen Wirtschaftsministerium, bei der Urkundenübergabe am Dienstag.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Wandern