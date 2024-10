Stand: 14.10.2024 09:59 Uhr 16-Jähriger stirbt bei Unfall, 14-Jähriger in Lebensgefahr

In Söllingen im Landkreis Helmstedt ist es am Sonntag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine Spaziergängerin am Morgen in der Schöninger Aue nahe der Landesstraße 77 den Unfall. Das auf dem Dach liegende Unfallfahrzeug lag bis auf Teile des Hecks vollständig in einem Wassergraben. Im Auto befanden sich demnach zwei Jugendliche. Ein 14-Jähriger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ein 16-Jähriger konnte nur noch tot geborgen werden. Die Polizei schätzt, dass der Unfall etwa vier bis fünf Stunden her war, als er entdeckt wurde. Wer das Auto gefahren habe, sei derzeit nicht bekannt. Ein von der Staatsanwaltschaft Braunschweig beauftragter Gutachter habe die Ermittlungen aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min