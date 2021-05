Skywalk, Rutsche, Panorama-Blick: Harz bekommt 65-Meter-Turm Stand: 26.05.2021 15:33 Uhr Der Harz soll demnächst um eine Attraktion reicher werden: Ein 65-Meter-Aussichtsturm mit Rundum-Blick auf das Mittelgebirge, einem gläsernen Skywalk und einer Rutsche ist geplant.

Der Bau in Torfhaus soll etwa acht Millionen Euro kosten, teilte die Harzturm GmbH mit. Bund und Land Niedersachsen fördern das Projekt demnach mit etwa 1,4 Millionen Euro. Für den Harz bedeute der Bau ein "neues Kapitel Tourismusgeschichte", heißt es. Der 65 Meter hohe Turm rage in Schraubenform empor und imitiere einen "hohlen, drehwüchsigen Baumstamm", als Vorbild diene ein aufgehender Fichtenzapfen.

Aussichtsturm soll auch eine Riesenrutsche bekommen

Mit 812 Metern Höhe ist Torfhaus der höchstgelegene Ort im Oberharz. Neben einer 360-Grad-Panorama-Aussicht soll es auf dem neuen Turm in 45 Metern Höhe einen gläsernen Skywalk geben, runter wird es per Treppe, Lift oder über eine spiralförmige Rutsche gehen. "Wir rechnen damit, dass wir im Frühjahr 2022 mit dem Betrieb des Turmes starten werden", sagte Hannes Mairinger, Geschäftsführer der Harzturm GmbH. Am kommenden Montag ist der erste Spatenstich geplant, unmittelbar danach sollen die Arbeiten für Erschließung und Fundamente beginnen.

