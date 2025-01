Skifahren im Harz: Weiter keine Pisten offen - Schneekanonen laufen Stand: 05.01.2025 10:24 Uhr Pünktlich zum ersten Januarwochenende ist der Winter im Harz angekommen. Einige Zentimeter Schnee sind vorhanden, am Wurmberg wird künstlich nachgeholfen. Alle Pisten sind aber noch geschlossen.

Wintersportfans müssen sich weiter gedulden: Auch am Sonntag sind nur Spaziergänge und Wanderungen mit Schlitten durch den Schnee möglich. Obwohl es zuletzt schon kräftig geschneit hat, reicht der Schnee noch nicht zum Skifahren aus. Künstlich nachgeholfen wird mittlerweile am Wurmberg: Schneilanzen und Schneekanonen sind am Hexenritt seit Samstag im Einsatz, um die Pisten zu präparieren. Ein Skibetrieb ist allerdings auch am Sonntag nicht möglich. Auch die Wetteraussichten spielen erstmal nicht mit: Im Verlaufe des Tages sollen die Temperaturen auch im Harz steigen und Regen wird erwartet.

Künstlicher Schnee? Andere Betreiber warten noch ab

Fabian Brockschmidt, Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, erklärte, dass man das wechselhafte Wetter im Oberharz ja kenne. Irgendwann müsse man aber anfangen, um den Leuten etwas anbieten zu können, betonte er am Samstag. Die Betreiber informieren online darüber, wann die Pisten am Wurmberg genutzt werden können. Andere Betreiber waren zurückhaltender: Am Bocksberg in Goslar-Hahnenklee und am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg wurde wegen der wechselhaften Temperaturen auf den Einsatz von Schneekanonen verzichtet. Frühestens ab dem 10. Januar wolle man damit starten, hieß es dort.

Winter gibt nur kurzes Gastspiel

In den vergangenen Tagen hatte es in Norddeutschland vielerorts geschneit. Für den Brocken meldete der Deutsche Wetterdienst am Sonntagmorgen immerhin eine Schneehöhe von 28 Zentimeter. Ab Sonntagmittag sollen die Temperaturen allerdings zunächst wieder steigen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer für Winterfans bietet der Dienstag: Die Temperaturen sollen dann wieder sinken, zudem rechnet der DWD regional auch mit Niederschlägen - im Bergland wieder vermehrt als Schnee.

