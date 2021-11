Skifahren im Harz: Ab Weihnachten soll es losgehen

Stand: 14.11.2021 12:11 Uhr

Der Skibetrieb am Harzer Wurmberg soll an Weihnachten beginnen. Dafür wollen die Betreiber der Lifte in Braunlage neue Wege gehen und Kunstschnee vorab produzieren - und einlagern.