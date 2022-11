Stand: 07.11.2022 13:26 Uhr Siebenjährige in Helmstedt angefahren - Polizei sucht Fahrer

Die Polizei in Helmstedt sucht nach einem Autofahrer, der am Sonnabend ein siebenjähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt hat. Den Angaben zufolge war das Kind am Vormittag an einem Fußgängerübergang am Triftweg auf die Straße getreten, nachdem die Ampel Grün zeigte. Ein größerer Pkw habe sie darauf erfasst. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe gefragt, ob das Kind verletzt sei. Als dies verneint wurde, setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Nach dem ersten Schock bemerkte das Mädchen erhebliche Schmerzen. Im Krankenhaus eine Fraktur des Schlüsselbeins festgestellt. Zeugen, die den Unfall am Sonnabend gegen 9.30 Uhr beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05352) 52 10 melden.

