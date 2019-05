Stand: 12.05.2019 14:20 Uhr

Sieben junge Fussballer bei Unfall auf A7 verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 in der Nähe von Goslar sind am Samstagabend sieben Jugendliche und ein Erwachsener teils schwer verletzt worden. Ein Jugendlicher schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Die Jugendlichen sind Mitglieder der Fußball-C-Junioren des VfB Peine und waren auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel in Göttingen. Nach Angaben des Vereins sind alle Spieler im Jahr 2004 geboren. Sie waren mit einem Mannschaftsbus unterwegs, der Trainer saß am Steuer. Das Fahrzeug kam gegen 18.30 Uhr auf der A7 ins Schleudern, krachte links gegen die Mittelschutzwand und geriet dann rechts von der Fahrbahn ab.

Videos 01:13 Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz Was passiert, wenn Sie im Notfall die 112 anrufen? Dieses Video erklärt die fünf W-Fragen und was die Feuerwehrleute zwischen Notruf und Einsatz machen. Video (01:13 min)

Aus dem Bus geschleudert - Lebensgefahr

Ein Jugendlicher wurde nach Angaben der Polizei bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei weitere Mitspieler wurden in dem Bus eingeklemmt. Alle Jugendspieler sowie der 53-jährige Trainer wurden in Krankenhäuser nach Hildesheim und Seesen gebracht. Die A7 musste etwa 75 Minuten voll gesperrt werden. An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.05.2019 | 09:00 Uhr