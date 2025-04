Stand: 19.04.2025 22:18 Uhr Mit Gasbrenner Hecke und Wohnmobil des Nachbarn in Brand gesetzt

Ein 72 Jahre alter Mann hat in Sickte (Landkreis Wolfenbüttel) einen Brand ausgelöst, als er mit einem Gasbrenner Unkraut vernichten wollte. Nach Angaben der Polizei griff das Feuer am Mittwochmittag auf die Hecke seines Nachbarn über. Die Flammen hätten außerdem ein Wohnmobil auf dem Nachbargrundstück in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Sickte wurde alarmiert und konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden.

