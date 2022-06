Stand: 28.06.2022 07:35 Uhr Sickte: Kind bei Hausbrand lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Feuer in Sickte im Landkreis Wolfenbüttel ist am Montagabend ein Kind lebensgefährlich verletzt worden. Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und hatte sich sehr schnell ausgebreitet. Der Mutter gelang es lediglich, sich mit ihrem anderen Kind in Sicherheit zu bringen. Zu dem ersten Kind war der Weg durch die Flammen bereits abgeschnitten. Die Feuerwehr rettete den Jungen schließlich über die Rückseite des in Flammen stehenden Hauses aus dem Obergeschoss. Er wurde ein eine Spezialklinik nach Hannover geflogen. Auch die Mutter und das andere Kind kamen in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.06.2022 | 06:30 Uhr