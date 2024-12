Stand: 04.12.2024 11:18 Uhr "Shoulder Surfing": Täter klaut EC-Karte und hebt 7.000 Euro ab

An einem Geldautomaten in Wolfsburg ist einem 79-Jährigen die EC-Karte gestohlen worden. Ein unbekannter Mann hatte ihn nach Angaben der Polizei abgelenkt und zuvor die PIN ausgespäht. Der Täter habe dann 7.000 Euro vom Konto des 79-jährigen Wolfsburgers abgehoben. In der Bankfiliale hatte der Täter zuvor dem Senior gesagt, dass der Automat defekt sei. Als der ältere Mann seine Karte aus dem Bankautomaten holen wollte, war sie verschwunden. Der Unbekannte habe dann laut der Polizei so getan, als ob er die Karte aus dem Schacht ziehen konnte. Er übergab dem Mann eine falsche Karte. Erst später merkte der 79-Jährige, dass innerhalb von wenigen Minuten 7.000 Euro abgebucht wurden. Die Polizei hat bereits mehrere Fälle dieser "Shoulder Surfing" genannten Masche ermittelt. Sie warnt davor, sich beim Geldabheben von Unbekannten beobachten zu lassen. Das Tastaturfeld sollte während der Eingabe vollständig abgedeckt werden.

