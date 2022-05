Stand: 04.05.2022 08:19 Uhr Sexuelle Übergriffe: Landeskirche Braunschweig feuert Pfarrer

Ein Wolfsburger Pfarrer ist von der Landeskirche Braunschweig fristlos entlassen worden. Der 46 Jahre alte Geistliche soll auf einer Konfirmandenfahrt "mehrfach mit sexuellen Anspielungen in unangemessener Weise gegenüber den Jugendlichen geäußert" haben, sagte ein Kirchensprecher der "Braunschweiger Zeitung". Zudem hätten die Mädchen und Jungen auf der Fahrt Alkohol kaufen und trinken können. Der Pfarrer hatte seine Stelle in einer Gemeinde in der Region Wolfsburg-Gifhorn erst im vergangenen Jahr angetreten. Am 11. April sei er freigestellt worden. Die Kirche habe dem Mann, der sich noch in Probezeit befunden hat, dann am 22. April gekündigt. "Die Kündigung ist aus unserer Sicht eine angemessene Reaktion auf die Sachverhalte", so der Sprecher.

