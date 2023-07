Stand: 05.07.2023 19:53 Uhr Sexuelle Übergriffe? Gericht verhandelt Vorwürfe gegen Professor

Die Universität Göttingen will erneut einen Professor aus dem Dienst entfernen. Am Verwaltungsgericht Göttingen hat nun die Verhandlung wegen einer Disziplinarklage gegen einen Forstwissenschaftler begonnen. 44 Vorwürfe gibt es gegen den Mann. Darunter sexualisierte Übergriffe, unerwünschte Berührungen von Studentinnen, sexistische Äußerungen und übermäßiger Alkoholkonsum. Der Klage zu Folge, gab es ab 2012 innerhalb der Universität erste Hinweise. 2017 verbot die Uni Göttingen dem 59-Jährigen dann die Dienstgeschäfte und erteilte ein Hausverbot. Eine Doktorandin sagte zum Prozessauftakt aus, er sei mit dem Fuß an der Innenseite ihres Beins hochgewandert. Er habe auch anderen Frauen bei einer Feier Eiswürfel in den Ausschnitt geworfen. Von anderen anwesenden Professoren hätte niemand eingegriffen. Der Beschuldigte bestritt die Vorwürfe. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Landgericht einen anderen Göttinger Professor wegen übergriffigen Verhaltens verurteilt. Ein Disziplinarverfahren gegen diesen Mann ruht derzeit, bis das strafrechtliche Verfahren abgeschlossen ist.

