Stand: 07.03.2025 10:20 Uhr Serieneinbrecher aus Northeim muss mehrere Jahre ins Gefängnis

Das Landgericht Göttingen hat einen Serieneinbrecher, der im Landkreis Northeim mehrere Straftaten begangen hat, zu vier Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Weil der Mann wegen anderer Einbrüche in Kassel bereits zu einer Haftstrafe verurteilt war, muss er nun insgesamt knapp sechseinhalb Jahre im Gefängnis bleiben - wo er seit dem Kasseler Urteil bereits einsitzt. Laut Gericht sind der Mann und ein Komplize zwischen März und April 2023 in diverse Privatwohnungen in Moringen (Landkreis Northeim) und weiteren Orten eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Wertgegenstände im Wert von etwa 94.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.03.2025 | 06:30 Uhr