Serie von Autobränden beschäftigt Feuerwehr in Wolfsburg Stand: 11.03.2022 14:58 Uhr In der dritten Nacht in Folge haben mehrere Autos gebrannt. Die Ermittler in Wolfsburg sehen einen Zusammenhang zwischen den Feuern.

In der Nacht zum Freitag brannten an zwei Stellen im Stadtgebiet insgesamt fünf Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand, den Schaden bezeichnete die Wolfsburger Polizei aber als erheblich. Bereits in den beiden Nächten zuvor hatte die Polizei mehrere Feuer mit hohen Schäden gemeldet. Am Donnerstag waren vier Wagen betroffen, am Mittwoch ein Wohnmobil und fünf Autos. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Brände absichtlich gelegt wurden und hoffen auf Zeugen, um die Serie möglichst schnell zu beenden.

150.000 Euro Schaden in einer Nacht

In der Nacht zum Mittwoch war im Wolfsburger Stadtteil Laagberg zunächst ein neu zugelassenes Wohnmobil in Flammen aufgegangen. Rund zwei Stunden später brannten nur wenige hundert Meter entfernt vor einem Mehrfamilienhaus im Sachsenring fünf Autos aus. Der Schaden lag allein in dieser Nacht bei 150.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter aus sicherer Entfernung beim Löschen des Wohnmobils zugesehen und anschließend die fünf Autos in Brand gesetzt haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.03.2022 | 15:00 Uhr