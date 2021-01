Stand: 06.01.2021 15:19 Uhr Seniorenheim macht Corona-Test zur Bedingung für Ausflug

Bewohnerinnen und Bewohner zweier Seniorenheime in Duderstadt (Landkreis Göttingen) dürfen nur das Haus verlassen, wenn sie einen negativen Corona-Test haben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. In den Heimen gab und gibt es mehrere Infektionen. Das Testen soll verhindern, dass unwissentlich Infizierte das Virus beim Einkaufen oder Spazierengehen verbreiten. Der Pflegedienstleiter des Heims der Hollenbachstiftung befürchtet allerdings, dass das Virus dann von draußen eingeschleppt wird. Er appelliert an die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims, zu Hause zu bleiben.

Weitere Informationen Trotz Corona: Besuche in Pflegeheimen sollen möglich bleiben Das versichert das niedersächsische Sozialministerium. Zuletzt waren etliche Heime von Corona-Ausbrüchen betroffen. (18.11.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.01.2021 | 15:00 Uhr