Stand: 21.01.2021 15:06 Uhr Senioren ruhiggestellt? Heimbetreiber erneut in U-Haft

In einem Seniorenheim in Langelsheim im Landkreis Goslar sind möglicherweise Senioren systematisch mit Medikamenten ruhiggestellt worden. Der Verdacht gegen den Betreiber hat sich erhärtet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ermittler hatten das Heim in Langelsheim im vergangenen August durchsucht. Die Ergebnisse von Blutproben, die den Bewohnern dabei entnommen wurden, liegen vor, wie Sascha Rüegg von der Staatsanwaltschaft Braunschweig sagte. Im Blut der Bewohner sind offenbar Rückstände von Medikamenten nachgewiesen worden, die tatsächlich darauf hindeuten, dass die Personen illegal ruhiggestellt worden sind. Damit der frühere Betreiber keinen Einfluss auf mögliche Zeugen wie Beschäftigte oder Angehörige ausüben kann, sitzt er seit Mittwoch wieder in Untersuchungshaft, wie es heißt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.01.2021 | 15:30 Uhr