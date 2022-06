Stand: 24.06.2022 09:33 Uhr Senior durchschaut Schockanruf - 22-Jährige festgenommen

Dank der Aufmerksamkeit eines 68-Jährigen ist in Göttingen eine mutmaßliche Trickbetrügerin bei einer fingierten Geldübergabe verhaftet worden. Laut Polizeiangaben hatte der Senior am Mittwoch einen sogenannten Schockanruf erhalten. Darin hatte eine angebliche Polizistin vorgeben, dass die Ehefrau des 68-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und er eine "Kaution" von mehreren Zehntausend Euro hinterlegen müsse, um eine Inhaftierung seiner Frau zu vermeiden. Der 68-Jährige durchschaute laut Angaben der Ermittler den Betrug sofort, ging aber zum Schein darauf ein und informierte parallel die Polizei. Am vereinbarten Geldübergabeort schnappte die Falle der Ermittler knapp zwei Stunden später zu. Die 22-jährige mutmaßliche Geldabholerin wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Die Frau sei wegen unzähligen Betrugsdelikten bereits mehrfach vorbestraft, teilte die Polizei mit.

