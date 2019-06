Stand: 23.06.2019 09:16 Uhr

Selfie auf Bahngleis: 19-Jähriger vom Zug erfasst

Ein 19-Jähriger ist in Braunschweig am Samstagabend von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der junge Mann zuvor auf den Schienen, um ein Selfie mit der heranahenden Regionalbahn zu machen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, André Völzke. Dabei sei er vom Zug erfasst worden. Als die Feuerwehr an dem Bahnübergang im Stadtteil Querum eintraf, lag der 19-Jährige unter dem Zug. Da er nicht eingeklemmt gewesen sei, sei es den Einsatzkräften schnell gelungen, ihn unter dem Zug hervorzuziehen und in einen Rettungswagen zu bringen, so Völzke.

Fahrgäste und Lokführer blieben unverletzt

Zum Zeitpunkt des Unfalls waren laut Feuerwehr 40 Fahrgäste im Zug. Sie blieben unverletzt. Der Lokführer wurde von einem Seelsorger betreut. Der Zug war laut Feuerwehr mit einer Geschwindigkeit von rund 60 Kilometern pro Stunde unterwegs. Trotz einer Notbremsung kam die Bahn nicht mehr vor dem 19-Jährigen zum Stehen.

