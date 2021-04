Stand: 28.04.2021 16:32 Uhr "Segnungsgottesdienst für Liebende" in Braunschweig

Die katholische Reformbewegung Maria 2.0 im Bistum Hildesheim lädt zu einem "Segnungsgottesdienst für Liebende" am 8. Mai in Braunschweig ein. Willkommen seien ausdrücklich auch homosexuelle Paare und alle Menschen, die sich lieben, wie eine Sprecherin der Bewegung ankündigte. Damit schließen sich die Organisatoren einer Initiative katholischer Seelsorger an, die bundesweit um den 10. Mai herum zu "Segnungsgottesdiensten für Liebende" aufruft. Weitere Segnungsgottesdienste finden etwa in Hannover, Bremen, Osnabrück, Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) und Lingen (Landkreises Emsland) statt. Die Initiative reagiert auf das "Nein" des Vatikans zur Segnung homosexueller Paare, das auch unter deutschen Theologen und bei einigen Bischöfen auf Kritik gestoßen war. Die Feier in Braunschweig beginnt laut Maria 2.0 um 15.30 Uhr im Dominikanerkloster Sankt Albertus Magnus. Die Organisatoren bitten um Anmeldung. Die Feier wird auch im Internet übertragen.

