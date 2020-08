Stand: 03.08.2020 08:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Seesen: Mitarbeiter der Asklepios-Klinik streiken

Mitarbeiter der Asklepios-Klinik in Seesen (Landkreis Goslar) wollen noch bis einschließlich Mittwoch streiken. Sie fordern die Angleichung der Löhne an den Öffentlichen Dienst. Für heute sind eine Kundgebung und eine Menschenkette in der Seesener Innenstadt geplant. Für die Patienten sei ein Notdienst eingerichtet worden, teilte die Gewerkschaft Ver.di mit.

Weitere Informationen Erneut Streik bei Asklepios-Kliniken in Seesen Die Belegschaft der Asklepios-Kliniken in Seesen wollen für drei Tage die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft ver.di fordert einen Tarifvertrag wie im öffentlichen Dienst. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.08.2020 | 07:30 Uhr