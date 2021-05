Stand: 22.05.2021 13:57 Uhr Seesen: "Immenser Schaden" nach Geldautomaten-Sprengung

Unbekannte Täter haben am Sonnabendmorgen gegen 4.45 Uhr einen Geldautomaten in Seesen gesprengt und sind mit Bargeld unbekannter Höhe entkommen. "Der Gesamtschaden ist noch nicht bezifferbar, aber in jedem Fall immens", teilte die Polizei mit. Nach der Tat im Ortsteil Rhüden flohen die Täter mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei Goslar, Telefon (05321) 3390, oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.05.2021 | 15:00 Uhr