Stand: 19.11.2020 09:01 Uhr Seesen: Hausmülldeponie Bornhausen wird abgedichtet

Ende des Monats beginnen die Arbeiten an der ehemaligen Hausmülldeponie Bornhausen in Seesen. Die Deponie soll nach Angaben des Landkreises Goslar für rund 8,7 Millionen abgedichtet werden. Die ersten Vorbereitungen hätten bereits begonnen, sagte ein Landkreis-Sprecher. Zunächst wird sich alles auf dem Deponiegelände abspielen, bis im Frühjahr die Lkw anrollen, um die Baumaterialien zu liefern. Die Deponie soll mit Kunststoff abgedeckt und anschließend begrünt werden. Rund zwei Jahre werden die Bauarbeiten dauern. Nachdem die Deponie 1974 in Betrieb genommen worden war, wurden dort 26 Jahre lang etwa 1,6 Millionen Tonnen Hausmüll und Bauschutt abgeladen.

