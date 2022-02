Seesen: 500.000 Euro Schaden bei Brand von Zweifamilienhaus Stand: 03.02.2022 14:42 Uhr Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Seesen (Landkreis Goslar) sind drei Bewohner verletzt worden - davon einer schwer. Die Polizei schätzt den Schaden am Gebäude auf 500.000 Euro.

Das Feuer ist laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen. Das Gebäude im Ortsteil Bilderlahe brannte bereits vollständig als die Feuerwehr eintraf. Im Haus befanden sich drei Bewohner. Ein 62-Jähriger wurde laut Polizei so schwer verletzt, dass er in die Medizinische Hochschule (MHH) nach Hannover gebracht wurde. Angaben darüber, ob Lebensgefahr besteht, konnte die Polizei am Donnerstagmittag nicht machen.

Haus komplett abgebrannt

Ein 39-jähriger Bewohner und eine 58-jährige Bewohnerin wurden zudem in Krankenhäuser gebracht. Zur Schwere ihrer Verletzungen konnte die Polizei ebenfalls keine Angaben machen. Während der Löscharbeiten wurde die Kreisstraße zwischen Bilderlahe und Engelade für mehrere Stunden voll gesperrt. Das Haus ist nach Angaben der Polizei komplett abgebrannt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden den Angaben zufolge noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.02.2022 | 13:30 Uhr