Stand: 08.04.2021 11:05 Uhr Seeburger See: Gericht bestätigt Abriss von altem Bootshaus

Der jahrelange Streit um den Erhalt des alten Bootshauses am Seeburger See hat jetzt auch das Verwaltungsgericht Göttingen beschäftigt. Das Gericht lehnte einen Antrag der Gemeinde Seeburg auf vorläufigen Rechtsschutz gegen einen Abrissbeschluss des Landkreises Göttingen ab. Alle entsprechenden Bescheide seien rechtskräftig und wirksam, teilte das Gericht mit. Damit sei die Gemeinde verpflichtet, den Abriss des alten Bootshauses zu dulden. Sie kann gegen den Gerichtsbeschluss innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg einlegen.

