Stand: 17.01.2022 13:20 Uhr Sechs Verletzte nach Unfall mit Linienbus im Eichsfeld

Zwischen Duderstadt und Mingerode im Eichsfeld ist am Montag ein Linienbus verunglückt. 15 Passagiere saßen in dem Bus - sechs wurden leicht verletzt. Die anderen Fahrgäste und der Busfahrer kamen mit dem Schrecken davon, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Ihren Angaben zufolge war der Bus in einer Kurve von der Straße abgekommen und kurz vor dem Ortseingang von Mingerode auf die Seite gekippt. Die Bundesstraße B247 ist noch bis voraussichtlich etwa 15 Uhr in dem Bereich voll gesperrt.

