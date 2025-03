Schwimmer vermisst: Suche am Heidbergsee vorerst eingestellt Stand: 10.03.2025 10:18 Uhr Seit Samstag hat die Feuerwehr am Heidbergsee in Braunschweig nach einem möglicherweise vermissten Schwimmer gesucht. Trotz konkreter Hinweise war die Suche bislang ergebnislos.

Im Laufe des Vormittags werde über das weitere Vorgehen entschieden, teilte die Polizei am Montag mit. Jugendliche hatten am Samstag beobachtet, dass ein Mann in den See gestiegen und nicht wieder herausgekommen war. Auch wurden am Ufer Gegenstände gefunden, die darauf hindeuteten, dass jemand in den See gegangen sein könnte, wie die Polizei bestätigte. Deswegen lief seit Samstagabend eine Suchaktion. Die Möglichkeiten seien aber mittlerweile ausgeschöpft, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Ihren Angaben nach übernimmt nun der zentrale Kriminaldienst die Ermittlungen.

Taucher und Drohnen im Einsatz

Die Jugendlichen hatten die Polizei verständigt, als der Schwimmer nicht mehr aus dem Wasser herauskam. Insgesamt 60 Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren daraufhin seit Samstagabend im Einsatz. Taucher suchten nach dem vermissten Schwimmer, zudem wurden Spürhunde und Drohnen eingesetzt, darunter eine Unterwasserdrohne. Zwischenzeitlich hieß es, neue Verdachtspunkte seien gefunden worden - doch bislang ist die Polizei nicht fündig geworden. Auch auf die Identität des Schwimmers gibt es laut Polizei nach wie vor keine Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.03.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig