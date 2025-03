Schwimmer vermisst: Polizeitaucher suchen See in Braunschweig ab Stand: 09.03.2025 13:40 Uhr Ein vermisster Schwimmer hat am Heidbergsee in Braunschweig einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte suchen seit Samstag mit Booten, Tauchern und Drohnen nach dem Mann.

Am späten Samstagnachmittag hätten Jugendliche beobachtet, wie der Mann in den See gestiegen und nicht wieder heraus gekommen war. In Sorge hätten sie daraufhin die Polizei verständigt, sagte eine Polizeisprecherin. Mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten anschließend die gesamte Wasserfläche und das Ufer mit Booten und Tauchern nach dem Vermissten ab.

Einsatzkräfte setzen Suche am Sonntag fort

Bei der Suche seien Sonargeräte, eine Unterwasserdrohne und eine Luftdrohne des Katastrophenschutzes zum Einsatz gekommen, hieß es. In der Nacht brach die Polizei den Einsatz zunächst ab. Notfallseelsorger mussten einige Zeugen betreuen. Am Sonntagmorgen setzten die Einsatzkräfte die Suche nach dem Vermissten fort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.03.2025 | 12:00 Uhr