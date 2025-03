Schwimmer vermisst: Polizeitaucher setzen Suche am Heidbergsee fort Stand: 09.03.2025 17:00 Uhr Seit Samstag sucht die Feuerwehr am Heidbergsee in Braunschweig nach einem vermissten Schwimmer. Nach dem erneuten Einsatz einer Unterwasserdrohne spricht die Polizei von einem neuen "Verdachtspunkt".

Auch am Sonntag waren Polizei und Feuerwehr am Heidbergsee im Einsatz. Taucher hätten nach dem Schwimmer gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Zudem seien Spürhunde und eine Unterwasserdrone eingesetzt worden. Dabei habe man einen neuen "Verdachtspunkt" gefunden, hieß es. Taucher müssten jetzt die Dronenaufnahmen auswerten. Genaue Erkenntnisse gab es demnach nicht.

Jugendliche sahen Mann in den See steigen

Schon am Samstagabend hatten mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr die gesamte Wasserfläche und das Ufer des Heidbergsees mit Booten und Tauchern nach dem vermissten Mann abgesucht. Dabei waren auch Sonargeräte, eine Unterwasserdrohne und eine Luftdrohne des Katastrophenschutzes zum Einsatz gekommen. In der Nacht brach die Polizei den Einsatz dann erfolglos ab. Zuvor hatten Jugendliche beobachtet, wie der Mann in den See gestiegen und nicht wieder heraus gekommen war. In Sorge hätten sie daraufhin die Polizei verständigt, sagte eine Polizeisprecherin.

